Rien ne va plus entre François et Charlie… Le professeur de français est très contrarié ! Il ne comprend pas comment la police de Sète peut imaginer Soïzic tuer Vince et ainsi la placer en garde à vue… Charlie, elle, est persuadée que Soïzic n’y est pas pour rien dans cette affaire… De quoi agacer François ! Spoiler de l'épisode 1523 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.