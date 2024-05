DNA - [SPOILER] - Soraya a-t-elle vraiment été agressée ?

Victoire et Samuel s'interrogent... Soraya a-t-elle vraiment été agressée ? Si l'un pense que oui, l'autre n'est pas de cet avis. C'est aussi une occasion pour les deux ex amants de discuter des évènements récents... et de se dire aurevoir ? Spoiler de l'épisode 1692 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.