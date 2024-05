DNA - [SPOILER] - Soraya agresse Grégory en public

Gabriel est hospitalisé et Soraya ne peut cacher sa colère ! Devant Noor et Martin, elle perd le contrôle et s'en prend à Grégory... Spoiler de l'épisode 1698 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.