DNA - [SPOILER] - Soraya apprend une terrible nouvelle

Alors que l’histoire entre Gabriel et Soraya est plus que compliquée (rappelez-vous que l’ex du jeune homme n’est autre que Noor, la sœur de Soraya…), les deux amants ont du mal à gérer leurs sentiments au cabinet… Quand Raphaëlle Perraud annonce à Soraya la démission de son amoureux, la jeune femme est à la fois triste et sous le choc… Spoiler de l'épisode 1516 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.