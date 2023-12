DNA - [SPOILER] - Soraya est-elle toujours amoureuse de Gabriel ? RÉPONSE

Lors d'une soirée entre filles, un élément du quotidien totalement anodin ramène Soraya aux sentiments qu'elle éprouve pour Gabriel ! Elle peut compter sur ses deux copines pour la réconforter... Et si la solution était de se remettre en selle le plus vite possible avec les hommes ? Spoiler de l'épisode 1586 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.