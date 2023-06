DNA - [SPOILER] - Tristan se montre détestable avec...

A Sète, Charlie souhaite développer la paillote. Et cela passe par un recrutement ! Elle réquisitionne Sylvain et Tristan pour jouer les clients détestables. Luna et Amel vont-elle relever le challenge ? Spoiler de l'épisode 1449 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.