DNA - [SPOILER] - Un grand départ à Sète !

C’est le grand départ pour Sofia et Romain ! Pour l’occasion, une fête est organisée à la Paillote. Et même si William n’est pas là, Aurore, elle, est présente et fait un pas vers sa petite fille pour arranger la situation. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.