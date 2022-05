DNA - [SPOILER] - Un heureux événement pour Bart et Louise !!

Bart et Louise ont décidé de maintenir leur mariage ! On dit souvent qu’après le mariage vient le bébé... Et c’est exactement l’idée de Bart ! Il aimerait avoir un enfant avec elle et ça tombe bien car Louise est du même avis ! Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.