DNA - [SPOILER] - Un lycéen fait son coming out !

Diego interrompt Jack et Rayane, il a une grande annonce à faire ! Un des élèves du Lycée Georges Brassens a fait son coming out. Et cette nouvelle déclenche une crise de jalousie assez surprenante... Spoiler de l'épisode 1678 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.