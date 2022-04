DNA - [SPOILER] - Un nouveau couple à Sète !

Tristan a un nouveau job dans la pâtisserie de son amie Gaëlle. Et leur relation s’avère être bien plus que de l’amitié. Ils s’embrassent pour la première fois, vont-ils aller plus loin ? Il faut regarder les prochains épisodes pour le savoir... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.