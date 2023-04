DNA - [SPOILER] - Un nouveau membre chez les Roussel !

Depuis la demande en mariage, c'est tendu entre Damien et Audrey. En revanche, Jack et Rayane semblent filer le parfait amour... D'ailleurs, Rayane a passé la nuit chez les Roussel. Quelle grande surprise pour Audrey et Jordan lorsque Rayane arrive pour le petit-déjeuner... Spoiler de l'épisode 1409 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.