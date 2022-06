DNA - [SPOILER] - Une rupture à Sète !!

Plus rien ne va entre Judith et Noa. Ils ne se comprennent plus et n'arrêtent pas de se disputer. Judith propose une solution pour arranger les choses : faire une pause ! Mais Noa ne réagit pas comme prévu...