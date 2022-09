DNA - [SPOILER] - Un Sétois a été enlevé !

Victor Brunet n’a plus aucune nouvelle de son fils Timothée et alerte immédiatement la police. Son vélo et son téléphone ont été retrouvés près de la gare de Sète. Victor est persuadé qu’il lui est arrivé quelque chose de grave. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.