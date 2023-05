DNA - [SPOILER] - Un Sétois se blesse !

Etienne et Sylvain vivent leur meilleure vie au port de Sète. Eh oui, c'est pas facile de se mettre au travail quand on peut se faire dorer la pilule sur un bâteau... Il manquait plus qu'il se blesse pour encore plus repousser les travaux... Spoiler de l'épisode 1420 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.