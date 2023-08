DNA - [SPOILER] - Une épidémie à Sète

Bruno est au plus mal. A l'hôpital, les médecins n'arrivent pas à la fixer et son état s'aggrave d'heure en heure. Il faut trouver la cause. Alexandre et Gilles sont appelés pour savoir si, sur le chantier ou sur l'exploitation, ils auraient utiliser des produits toxiques. Spoiler de l'épisode 1498 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.