DNA - [SPOILER] - Une fusillade à Sète !

Une mystérieuse personne s’introduit chez Victoire et Samuel et déclenche une fusillade. Victoire, Samuel et Anne-Marie sont visés ! Heureusement, Aurore, qui vit dans la maison voisine, réagit immédiatement. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.