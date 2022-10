DNA - [SPOILER] - Une taupe au commissariat ?

Aurore et Lisa étaient à deux doigts d’attraper l’arnaqueuse. Elles étaient à quelques mètres d’elle au moment où le signal de localisation s’est coupé. Pour Aurore, ce n’est pas une coïncidence. Quelqu’un lui fournit des informations. Mais, les policiers ont de plus en plus d’indices à son sujet. L’étau se resserre... Spoiler de l'épisode 1304 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.