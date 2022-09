DNA - [SPOILER] - Valentin devant la police !

Valentin a enfin été arrêté par la police dans le cadre de l’affaire des agressions. Il n’y a plus de doute, c’est bien lui qui a agressé Elsa, Judith et Charlie et qui a enlevé Timothée. Valentin va bientôt passer aux aveux... Spoiler de l'épisode 1275 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.