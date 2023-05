DNA - [SPOILER] - Vanessa prête pour sa plaidoirie

Allez ! Un peu plus de sincérité... On met du baume du tigre dans les yeux pour pouvoir pleurer. (Ca brûle) et on s'entraine à être crédible. Vanessa s'entraîne comme une athlète pour son procès. Spoiler de l'épisode 1434 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.