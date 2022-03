DNA - [SPOILER] - Victoire et Samuel vont-ils craquer ?

La période d’abstinence de Victoire et Samuel commence à être difficile. Ils ne peuvent plus tenir et s’embrassent fougueusement. Mais vont-ils réellement craquer et perdre leur pari ? Réponse dans les prochains épisodes... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.