DNA - [SPOILER] - Victoire s'invite dans le lit de Samuel !

Complètement déboussolée par l’arrestation de Benjamin, Victoire accepte la proposition de Samuel et passe la nuit chez lui. Mais contre toute attente et à cause d’une panne de radiateur, elle s’invite dans son lit en pleine nuit... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.