DNA - [SPOILER] - Victor Brunet, une nouvelle fois arrêté par la police

Un petit tour et ça repart pour Brunet. Ca faisait quelques temps qu'il n'avait pas été arrêté par la police. On reprend les bonnes habitudes. A l'interrogatoire : Aurore Jacob. Et c'est raparti pour Brunet. Spoiler de l'épisode 1500 de Demain nous appartient. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.