DNA - [SPOILER] - Victor dévoile enfin son plan au grand jour !

Victor fait chanter les Moreno pour récupérer leur fortune et leur maison. Il dévoile son plan machiavélique au grand jour et assume haut et fort qu’il les manipule depuis le début. Les Moreno vont-ils céder à ce chantage ? Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.