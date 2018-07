DNA - TOP 5 de meilleures arrestations 🔫

Cette semaine, la Coupe du Monde de Football bouleverse la programmation de Demain nous appartient sur TF1. Cette semaine, retrouvez deux épisodes mercredi soir et jeudi soir. Mais en attendant, pas de panique, MYTF1 a pensé à vous ! Entre deux matchs de foot, découvrez des vidéos exclusives de votre fiction préférée. Depuis la semaine dernière, les Top 5 des meilleurs moments de DNA sont mis en ligne. Aujourd’hui, place au Top 5 des meilleures arrestations de votre série : en première place, l’arrestation d’Eddy Vallorta par Karim et Lucie alors qu’il se rend au commissariat. En deuxième position, l’arrestation du tueur aux alliances Marc Véry par Lucie alors qu’il était sur le point de tuer Anna. La troisième place revient au proviseur Jérôme Cottin suite au harcèlement de la jeune Jessica. En quatrième position, c’est l’arrestation d’Angélina Brunell, bras droit du criminel Rafael Perez, qui voulait récupérer une somme exorbitante des mains de Thomas Delcourt. Enfin, à la cinquième, on retrouve l’arrestation de Léonard Vallorta. Découvrez et revivez ces séquences cultes de Demain nous appartient et retrouvez votre série dès le demain à 19h20 sur TF1.