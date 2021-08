DNA 1000ème - Hector Langevin nous raconte ses meilleurs souvenirs

Etes-vous prêts pour le millième épisode de Demain Nous appartient ? Les comédiens de la série sont dans les starting-blocks. Découvrez l'interview d'Hector Langevin, alias Bart Vallorta, dans la série. Ils ne sont pas mère et fils pour rien dans la série. Ecoutez les réponses d'Anne Caillon (Flore) et Hector Langevin (Bart), ces deux-là se sont vraiment trouvés. Et leur partage de souvenirs est à la fois touchant et émouvant - Le 1000ème épisode de Demain Nous Appartient, c'est le 26 août à 19h10 sur TF1. Retrouvez pour l'occasion tous les bonus de cet épisode anniversaire