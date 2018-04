Les dossiers secrets de Jacques et Catherine (épisode 198)

Depuis que Chloé a vu la prédiction d'Oriane se réaliser sous ses yeux, elle doute : la voyante est-elle vraiment une menteuse ? Si ce n'est pas le cas, alors ça pourrait vouloir dire que ce sont les parents d'Alex qui ont menti en disant qu'elle avait tenté de les extorquer. Alex et Chloé se disputent à ce propos. C'est alors que Jacques et Catherine leur apprennent qu'ils ont vendu la maison de Corse, ce qui attise encore davantage les soupçons de leur belle-fille. Que tentent-ils de cacher ? Jacques se rend à la maison du détective Prigent qui a disparu. Que cherche-t-il ? Il se fait surprendre par une voisine et est obligé de partir. Jacques retrouve Catherine et lui avoue qu’il n’a pas récupéré les dossiers. Que contiennent ces fameux dossiers ? Extrait de l’épisode 198 de Demain nous appartient.