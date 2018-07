DRAME – Lou et Karim apprennent une terrible nouvelle sur leur fille ! 😱 (épisode 248)

Visage triste et serré, Lou est désespérée et s'impatiente. Sa fille… Aux urgences ! La jeune avocate ne comprend pas comment Anna ait pu laisser sa fille avoir une fièvre. Sans plus tarder, Rémy vient leur donner des nouvelles sur l’état de santé de Nina : « Elle présente d’autres symptômes, le médecin a besoin de plus d’éléments pour diagnostiquer le problème. ». « Quels symptômes » s’empresse de lui répondre Lou. « Des plaques, une pâleur cutanée. On suspecte une anémie. » lui répond Rémy. Nina devra alors rester la nuit afin de la garder en observation. Cet état d’urgence chamboule l’ex couple Lou-Karim. Anna est désemparée. Pourquoi n’avait-elle pas considéré les remarques de Flore quand elle lui disait que Nina avait l’air mal. Extrait de l’épisode 248 de Demain nous appartient du 17 juillet 2018.