DRAME - Margot a été victime d’un viol

La première fois de Maxime et Margot ne s’est pas passée comme prévu. Pour cause, lorsque Maxime décide d’aller plus loin, elle le repousse sèchement. Une peur de briser l’innocence ou peut-être un blocage plus profond que ça ? En tout cas, Margot n’a pas oublié ce moment gênant et surtout elle est préoccupée par ce que doit penser Maxime. D’ailleurs, Sara voit bien que son amie n’est pas dans son assiette. Alors, elle vient prendre de ses nouvelles. Margot lui parle de leur première fois et évoque le viol qu’elle a vécu l’été dernier. Etant également passé par un moment difficile pour sa première fois avec Bart, les deux amoureux ont pris conscience de l’importance de la communication. Alors, pour pouvoir briser la glace avec Maxime, elle lui conseille d’en parler avec son amoureux. Elle est persuadée que cela lui fera le plus grand bien comme cela a été le cas pour elle et Bart. Extrait de l’épisode 135 de Demain nous appartient.