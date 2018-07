DRAME – Marianne révèle le diagnostic de Nina, fille de Lou et Karim 😢 (épisode 249)

Terrible nouvelle pour Lou et Karim. Dans le bureau de Marianne, l’ex couple se réunit pour entendre les résultats d’analyse de Nina, leur fille de 2 ans. Marianne leur apprend qu’elle souffre d’une ABD, soit l’Anémie de Blackfan Diamond, une maladie génétique rare qui survient avant l’âge de 2 ans. Face à cette nouvelle, Karim est abattu et demande avec espoir si cette maladie se soigne. Malheureusement, Marianne leur apprend que le remède à base de corticoïde ne fonctionne pas toujours. Le plus difficile est que cette maladie peut faire survenir d’autres maladies et que la petite fille devra ainsi rester à l’hopital pendant longtemps... Plus déterminée que jamais, Lou et Karim pourront compter sur l’expertise et la motivation de Marianne à sauver ce petit enfant. Extrait de l’épisode 249 de Demain nous appartient du 18 juillet 2018.