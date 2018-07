DRAME - Nina ne supporte pas le traitement (épisode 252)

Triste tragédie pour Karim et Lou. Après avoir eu de bonnes nouvelles de la part de Leila sur l’état de santé de Nina, ils apprennent cette fois-ci une mauvaise nouvelle de Marianne. En effet, la petite Nina a fait une chute de tension alarmant ainsi Lou et Anna. Un peu plus tard, Marianne convoque la petite famille et leur apprend que Nina n’a pas supporté le traitement et que la greffe doit être alors envisagée. Cependant, elle devra être gardée longtemps en observation. De longs mois pénibles et douloureux devront alors être supportés par Karim, Lou et Anna. Extrait de l’épisode 252 de Demain nous appartient du 23 juillet 2018.