DRAME - Une mystérieuse inconnue est assassinée sur la plage de Sète (épisode 247)

Alors qu’elle marchait tranquillement sur l’étendue de sable, une jeune femme s’écroule brusquement. Un jeune homme accourt pour lui venir en aide, mais il déjà trop tard. Elle semble avoir reçu une balle dans son dos et le coup a été fatal. Personne ne l’a vu venir et entendu le bruit du tir. Plus tard, Karim et son assistant arrivent sur les lieux pour faire un premier constat du drame et tenter de comprendre la situation. Personne ne connaît cette femme qui, plus tôt, était venue sur la plage pour retrouver une ancienne amie du lycée, grâce à une photo datant d’un peu plus de 20 ans. Toutefois, cette photo qu’elle gardait précieusement va permettre à l’enquête d’avancer. Extrait de l’épisode 247 de Demain nous appartient du 17 juillet 2018.