DRAME - La vérité sur Judith éclate devant Antony Verneuil 😱

C’est le drame. Alors qu’Anthony Verneuil venait tout juste d’échanger son premier bisou avec Judith, celui-ci surprend une conversation de Judith et sa mère. En effet, Chloé venait lui rendre visite à l’hôpital, suite à son malaise et également pour lui prévenir de s’éloigner des Verneuil. Plus tôt, Maxime lui avait rapporté que sa sœur jouait à un jeu dangereux en se rapprochant d’Anthony. Malheureusement, Chloé ne se doute qu’Anthony se cache derrière le mur de la chambre et entend tout. Pire, il prend connaissance de la vérité concernant le rein greffé illégalement à Judith à la place de sa mère qui est dans un état alarmant… Quel avenir réserve Marianne Delcourt suite à cette révélation ? Sera-ce la fin du couple naissant de Judith et Anthony ? Extrait de l’épisode 140 de Demain nous appartient.