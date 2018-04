Dylan avoue à Eva qu'il n'a jamais couché avec une fille (épisode 193)

Suite aux avances d’Eva, Dylan déprime car en réalité, il n’est jamais passé à l’acte avec une fille. Convaincu par les conseils de sa sœur Jessica, il décide alors de tout avouer à Eva. Et il fait bien, puisqu’elle ne l’a jamais fait elle aussi, et surtout c’est avec Dylan qu’elle aimerait faire sa première fois. Devant ces confidences, le jeune homme est touché et soulagé de s’être confié. Mais surtout, la question qui le préoccupe est de savoir si son amoureuse ressent sexuellement des choses. Eva s’empresse de lui dire « qu’en dessous de la taille [elle ressent] des choses comme n’importe qui ». Le voici enfin rassuré, ce qui le pousse alors à lui avouer qu’il n’est pas encore prêt à le faire. La jeune femme finit alors par lui confier qu’elle préfère elle aussi attendre le bon moment. Extrait de l’épisode 193 de Demain nous appartient.