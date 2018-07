Dylan et Eva, une deuxième fois réussie : "C’était très bien" (épisode 257)

Après leur première expérience sexuelle, Eva était inquiète de ne pas avoir ressenti grand-chose avec Dylan. Après en avoir parlé à Victoire à l’hôpital, elle comprend que son handicap n’a rien à voir là-dedans et que c’est avec la pratique que leurs rapports vont s’améliorer. Dylan est conscient qu’il doit s’améliorer et pour cela, il reste à l’écoute d’Eva et de ses envies. Ils réessayent et cette fois, Eva n’hésite pas à dire à Dylan que c’était très bien et qu’elle a ressenti plus de plaisir. Et pour Dylan c’était également super ! Les deux adolescents semblent être maintenant sur la même longueur d’ondes. Extrait de l’épisode 257 de Demain nous appartient du lundi 30 juillet 2018.