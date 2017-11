Dylan ne peut plus attendre. Il doit absolument avouer ses sentiments à Victoire. Plein de courage, il rend visite à Victoire à l’hôpital et lui récite un poème qu’il a écrit. Victoire est amusée et gênée à la fois vis-à-vis de ses collègues. Mais trop d’émotions ont raison de Dylan qui tombe dans les pommes. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 81