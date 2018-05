Dylan, trop jaloux de Zac (Lenni-Kim) (épisode 206)

Zac, le correspondant québécois de Dylan, vient d’arriver à Sète. Il est donc hébergé pour la semaine chez les Moreno et Dylan a dû lui prêter sa chambre. Pour se montrer gentil, Dylan lui a également présenté ses amis Bart et Sara et sa petite copine Eva. Mais attention, Dylan est assez jaloux et il ne faudrait pas que Zac et Eva s’entendent bien. Zac est très cool et Dylan ne digère pas qu’il soit apprécié par tout le monde si vite. Eva l’a croisé dans le quartier et lui a proposé de se joindre à eux pour boire un verre au Spoon et aller au ciné. Mais Dylan semble embêter de devoir continuer de trainer avec son correspondant. Extrait de l’épisode 206 de Demain nous appartient.