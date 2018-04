Dylan mettrait-il en doute sa relation avec Eva ? (épisode 199)

Face à la réaction de sa mère concernant Eva, Dylan est très pensif. Le jeune homme réalise dans quoi il s’embarque et il le fait savoir à sa petite amie. En effet, les propos de sa mère, certes blessants, l’ont fait réfléchir. Dylan redoute l’avenir de lui et Eva surtout que sa mère a insisté que « ce sera dur avec son fauteuil ». Toutefois, Eva ne lui en veut pas car elle comprend qu’il se pose des questions, « tu sais moi aussi je me les pose, je me demande si tu vas te lasser, si tu vas en avoir marre de ne pas pouvoir m’emmener à la plage, si tu vas en avoir marre qu’on ne puisse pas aller en concert ». Devant ces paroles touchantes, Dylan la rassure. Pour lui tout ce qui compte ; c’est de passer de bons moments rien qu’avec elle. Extrait de l’épisode 199 de Demain nous appartient.