Dylan se met la pression : sa première fois avec Eva le hante ! (épisode 246)

GROSSE PRESSION pour le jeune Moreno. L'étape avec un grand "e" va bientôt arriver. En effet, Dylan et Eva veulent faire l'amour ! Mais sont-ils vraiment prêts ? Même si Eva dit l'être, Dylan se pose tout pleins de question sur ses performances avec Eva qui est invalide. Alors, pour faire taire ses innombrables questions, le jeune homme a choisit de passer par un forum de personnes ayant déjà couché avec un partenaire handicapé. Mais cela l'aura-t-il vraiment aidé ? En tout cas, Maxime est tombé nez à nez avec sa page internet et les avis de nombreux internautes. Mais, au lieu de le réconforter, Dylan se met une énorme pression à cause des expériences négatives (bien qu'il y en ait des bonnes !). Pour lui, il n'y arrivera jamais. Voyant la détresse de son ami, Maxime le conseille d'en parler directement à Eva. Néanmoins, Dylan parviendra-t-il à trouver les bons mots ? Extrait de l'épisode 247 de Demain nous appartient du 13 juillet 2018.