Alors que Dylan mange des cacahuètes, le jeune homme avale de travers et s’étouffe. Heureusement, Victoire se trouvait sur la plage à ce moment-là et lui prodigue les premiers secours. En la voyant, Dylan pense qu’il est au Paradis et est troublé par la jeune médecin. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 77