Eddy Vallorta (Loris Freeman) s’est rendu aux forces de l’ordre et se fait interroger par les enquêteurs. L’héritier Vallorta prétend ne pas être responsable des meurtres et semble même avoir un alibi solide. D’après Karim (Samy Gharbi) et Marc il n’a pas le profil d’un tueur psychopathe, mais ils n’ont aucune autre piste.