EMOTION - Ben ouvre ENFIN son cœur à Célia

Célia attendait ce moment depuis longtemps ! Après avoir accouché de Noé, elle n'a plus eu de nouvelles de Ben. Celui-ci a préféré fuir la réalité et ne pas assumer son rôle de papa. Mais devant toutes les péripéties qu'on vécut Noé et Célia, Ben n'a pu rester de marbre. Son rapprochement avec Célia a réveillé des sentiments chez le jeune homme et ouvert ses yeux sur leur avenir. Celui-ci lui révèle des sentiments qu'il aurait longtemps gardés. Extrait de l'épisode 129 de Demain nous appartient.