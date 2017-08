EMOTION - La rupture de Sara et Yasmine  

Sara et Yasmine se sont réconciliées quand Yasmine a avoué son attachement à Sara. On pourrait croire que tout se déroule pour le mieux pour le couple. Mais quand Sara vient voir Yasmine, elle la trouve en train de faire sa valise. Yasmine a décidé de quitter Sète... Sara ne comprend pas pourquoi sa petite-amie part avant la fin de l'été et aussi précipitamment. Est-ce la fin de leur couple ? — Extrait de l’épisode 15 de "Demain nous appartient" – Vendredi 4 août 2017.