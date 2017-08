Entre Karim et Lou, des explications s’imposent  

La vie privée de Karim prend un nouveau tournant. Il est bouleversé quand sa femme, Lou, revient à Sète. Mais dans quel but ? Lou s’en veut d’être partie, dépassée par l’arrivée de Nina dans leur vie. Elle l’aime et souhaite tout faire pour réparer les choses malgré sa panique à l’idée d’élever un enfant. Si Karim souhaite aider la mère de sa fille à dépasser ses angoisses, il n’est pas prêt à tout effacer et à tout reprendre comme si de rien n’était. — Extrait de l’épisode 18 de "Demain nous appartient" – Mercredi 9 août 2017.