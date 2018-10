Entre Mathias et les potes de Jessica, le courant ne passe pas ! (épisode 319)

Entre Mathias et Jessica, les choses n’ont pas toujours été faciles. Mais depuis que le jeune homme s’est confié sur la mort dramatique de sa mère et l’alcoolisme de son père, Jessica le soutient et s’est prise d’amitié pour lui. Aujourd’hui, elle l’emmène voir Maxime et Bart pour préparer la soirée d’Halloween au Spoon. Les deux amis de Jessica n’apprécient pas beaucoup Mathias. Maxime lance même : « T’as décidé de choisir le plus relou de tous ! ». Mais Jessica insiste pour qu’il vienne à la soirée et l’intègre à leur groupe d’amis. Extrait de l’épisode 319 de Demain nous appartient du mercredi 24 octobre 2018.