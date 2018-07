Entrez dans les coulisses de DNA pour les 1 an de la série !

Cette semaine, DNA a fêté ses 1 an de diffusion. Le 17 juillet 2017, la série était diffusée pour la première fois sur TF1. A cette occasion, MYTF1 vous propose d’entrer dans les coulisses de votre fiction quotidienne et de découvrir les décors, les équipes techniques et les comédiens bien sûr dans des moments volés pris sur le tournage. Entre préparation, fou rire, meilleurs moments et tournage dans des décors magnifiques, Demain nous appartient n’a pas fini de vous faire rêver. Et comme dirait Francis Cabrel, ça continue encore et encore, c’est que le début d’accord d’accord. Alors DNA continue sur TF1, du lundi au vendredi à 19h20 avec des épisodes inédits tous les jours et des intrigues toujours plus passionnantes. Merci de nous suivre !