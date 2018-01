Enzo et Célia, seuls, un soir chez les Delcourt…😱

Maxime et Soraya avait bien eu raison de se méfier d’Enzo. Sous ses airs séducteurs, le jeune homme est très sournois. Il a même décoté un plan pour conquérir le cœur de Célia afin de s’introduire chez les Delcourt et ainsi soutirer des informations. Mais quel est son but ? Que cherche-t-il ? Malheureusement son petit tour ne fera pas long feu, puisque Maxime le surprendra la main dans le sac. Et le jeune homme ne laissera aucunement passer cela. Extrait de l’épisode 127 de Demain nous appartient.