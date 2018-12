Espionnée, Lucie pense à Marc Véry… (épisode 367)

Alors qu’elle se trouvait dans un parking, Lucie a eu l’étrange sensation qu’un individu l’espionnait. C’est en visionnant les images d’une caméra surveillance qu’elle a pu confirmer son intuition. Même si les images sont floues, lorsqu’elle montre la vidéo à Georges et Karim, elle pense qu’il s’agit du tueur aux alliances… Très vite, Karim lui rappel la réalité des choses : « Marc Véry est mort, arrêtes avec ce mec ». Mais Lucie est sûre d’elle : « Je sais ce que j’ai vu et ce mec je le connais mieux que vous tous ». La théorie de Georges veut que cet homme soit « juste un passant »… Mais il a pris la fuite lorsqu’elle la vue. Alors qu’elle était en civil, Lucie se justifie : « Il n’avait aucune raison d’avoir peur de moi ». Son collègue rationalise et pense qu’elle est encore sous le choc de sa mort : « C’est normal que tu aies l’impression de le voir partout ». Marc Véry est-il mort ? Qui poursuivait Lucie ? Extrait de l’épisode 367 de Demain nous appartient du lundi 31 décembre 2018.