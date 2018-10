Ethan revient sur son témoignage contre Patrick Delors (épisode 310)

Après la réapparition de Clémentine Doucet, Patrick Delors a été relâché. Mais un ancien témoin va venir remettre le doute sur sa culpabilité dans le meurtre de la mère de Mathias. Ethan Provin vient souvent à l’hôpital pour surveiller son diabète. Il a demandé à Victoire de l’accompagner voir Lucie car il veut revenir sur son témoignage de l’époque. Il y a 8 ans, Ethan témoignait contre Patrick Delors. Il était encore un enfant mais son témoignage a été décisif dans la culpabilité de Patrick Delors. Aujourd’hui, Ethan a des doutes… Il a bien été témoin de l’agression et du meurtre de cette femme mais il n’a reconnu personne parmi les suspects. Comme la police attendait une réponse, il a désigné Patrick Delors sans conviction : « Ca fait plusieurs années que j’y pense et je crois que je me suis trompé… ». Extrait de l’épisode 310 de Demain nous appartient du jeudi 11 octobre 2018.