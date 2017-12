Être surdoué jouerait-il défaut à Dylan ?

Au lycée, Dylan est surexcité et raconte à qui veut l’entendre qu’il est un élève précoce. Son ami Bart Vallorta et sa sœur Jessica se moquent de lui et testent ses capacités. Malgré son ridicule, l’ado refuse toujours de voir l’évidence. De retour chez lui, Dylan, totalement déprimé, il apprend à ses parents qu’il va arrêter le lycée, où il s’ennuie trop. Son père le soutient, mais il est bien le seul. De son côté Bart conseille à Jessica d’envoyer son frère chez un psy, c’est sans doute le seul moyen pour en finir avec ce délire… ou pas.