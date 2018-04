Eva raconte à Jessica comment elle s’est retrouvée en fauteuil (épisode 191)

Jessica, la grande curieuse est de retour. La jeune femme découvre un tout autre Dylan. En effet, son frère et Eva filent le parfait amour et aucun secret ne semble les échapper. Toutefois, Jessica est encore plus curieuse que Dylan et décide de connaître la raison pour laquelle son amoureuse est en fauteuil roulant. Eva lui explique alors que ce jour avait basculé lors d’un accident de parapente, son tout premier vol seul. Suite à la succession d’évènements tragiques d’Eva, Jessica reste sans voix. Extrait de l’épisode 191 de Demain nous appartient.